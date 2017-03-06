Peugeot Citroen grubu Alman otomobil üreticisini satın aldı

ABD'li General Motors (GM) şirketi, Fransız otomobil üreticisi Peugeot Citroen grubunun (PSA), Alman otomobil üreticisi Opel'i 2,2 milyar avro karşılığında bünyesine kattığını açıkladı.

ABD'li General Motors (GM) şirketi, Fransız otomobil üreticisi Peugeot Citroen grubunun (PSA), Alman otomobil üreticisi Opel'i 2,2 milyar avro karşılığında bünyesine kattığını açıkladı.



GM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirkete bağlı Opel ve Opel'in Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Vauxhall, Peugeot Citroen grubuna katılacak.



Açıklamada, Opel ve Vauxhall'ın, PSA'ya katılmasıyla birlikte grubun Avrupa'daki ikinci büyük otomobil üreticisi firma olacağı belirtildi.



PERFORMANSI ARTIRMAK ADINA YENİ BİR FIRSAT



Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, "Opel/Vauxhall ile güçlerimizi birleştirmekten dolayı gurur duyuyoruz ve bu büyük şirketi geliştirmeye devam etme hususuna derinden bağlıyız." ifadelerini kullandı.



Opel ve Vauxhall'ı doğru bir ortak olarak gördüklerini dile getiren Tavares, markayı bir üst seviyeye taşıma konusunda hevesli olduklarını vurguladı.



GM Üst Yöneticisi (CEO) Mary T. Barra ise anlaşmadan duyduğu memnuniyeti kaydederek, Opel/Vauxhall ve PSA çalışanlarının uzun dönemdeki performansı artırmak adına yeni bir fırsat yarattığını ifade etti.



Yeni fasılın Opel ve Vauxhall'ı uzun dönemde daha güçlü bir yere taşıyacağına inandıklarını belirten Barra, katılımlarının gelecekte başarı getireceği hususunu da dört gözle beklediklerini bildirdi.