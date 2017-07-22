Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Gabriel'in Türkiye hakkıdaki ifadeleri üzerine bakanlığın 20 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın, Türkiye ile tarihi bağları bulunan dost ve müttefik bir ülke olmakla beraber, son dönemde iki ülke ilişkilerinde ciddi bir güven bunalımı yaşandığı vurgulanmıştı.



Söz konusu bunalımın ana sebebinin Almanya’nın Türkiye'ye yönelik çifte standartlara dayalı tutumu olduğu ifade edilen açıklamada, "Almanya, bir yandan devletimizin bekasını hedef alan PKK ve FETÖ terör örgütleri üyelerinin kendi topraklarında rahatça dolaşmasına göz yummakta, diğer yandan da ülkemizde terör suçundan gözaltına alınan veya tutuklanan şahısların da yargıdan muaf tutularak serbest bırakılması gibi kabul edilemez taleplerde bulunuyor." ifadelerine yer verilmişti.