"Alman Mavileri" yeniden yayımlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, günümüzdeki imar faaliyeti açısından önemli bir kaynak olan "Alman Mavileri: 1913-1914 1. Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları"nı tek kitap halinde yeniden yayımladı.

"Alman Mavileri" eseri, dönemin İstanbul'unun, tüm sokak, cadde ve kamu binalarını göstermekle birlikte 14 bin dizin sayesinde aranılan yerlerin de kolayca bulunabilmesini mümkün kılıyor.



Araştırmacı yazar İrfan Dağdelen tarafından yeniden yayıma hazırlanan eser, o dönemin coğrafi değerlerini ve estetik beğenilerini de gözlemleme imkanı sunarken, kitapta Suriçi İstanbul'unun yanı sıra Eyüp Sultan, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar gibi merkezler de yer alıyor.



Şehir planlarının yapılmasında temel olarak kullanılmış eser, mimarlar, şehir plancıları, avukatlar, tarihçiler ve diğer araştırmacılar için büyük bir eksikliği gideriyor.



Eser, 1. Dünya Savaşı öncesi Alman bir şirkete hazırlatılmış olması ve pafta çerçevelerinin renginin mavi olması sebebiyle "Alman Mavileri" olarak adlandırılıyor.