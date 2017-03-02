Adalet Bakanı Bozdağ: Alman makamlarının yaptığı kabul edilebilir bir şey değil

Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'da konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin iptal edilmesine dair, "Alman makamlarının, Türk toplumun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

Almanya’da Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşma yapacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) düzenlediği etkinliğe "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek engel çıkarıldı.



Gaggenau belediyesi, yaptığı açıklamada, UETD’ye kiraladığı bir salonda düzenlenecek etkinlik için verdiği izni geri çektiğini duyurdu.



Açıklamada, UETD Gaggenau şubesinin kuruluş etkinliğinin gerçekleştirmesinin planlandığı, Adalet Bakanı Bozdağ’ın misafir konuşmacı olarak yer almasının duyulmasıyla bölge dışından da medya ilgisinin arttığı kaydedildi.



Etkinliğe bölge dışından çok fazla ziyaretçinin gelmesinin beklendiği iddia edilen açıklamada, söz konusu salonun park yerlerinin ve girişlerin yeterli olmayacağı öne sürüldü.



Belediyenin açıklamasında, bu sebepten dolayı UETD’ye verilen iznin geri çekildiği bildirildi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"



Adalet Bakanı Bozdağ, toplantının iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün izinleri alınmış, her türlü çalışması yapılmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. Her defasında insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışındaki herkesi bu konudaki eksikleriyle suçlayan, bunu eleştiri haline getiren Alman makamlarının, Türk toplumun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

ALMANYA ADALET BAKANIYLA GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ



"Gaggenau şehrindeki toplantıya gitmiş olsaydık Almanya Adalet Bakanı'nın talebi üzerine bir görüşmemiz olacaktı." ifadelerini kullanan Bozdağ, "Randevulaştık. Karlsruhe'de buluşup saat 18.00'de bazı konuları birlikte ele alma imkanımız olacaktı. Ancak Gaggenau'da yapılacak toplantı iptal edilince ben de Adalet Bakanıyla olan bu randevuyu iptal ettim. Bu toplantı olmayacak, buradan Türkiye'ye döneceğiz."