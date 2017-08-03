Alman kadın Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan ve bir Türk ile evli olan 51 yaşındaki Anja Runde Döndü, İslam dinini 17 yıl araştırdıktan sonra Mersin'in Erdemli ilçesinde Müslümanlığı kabul etti.

Almanya'da yaşayan ve bir Türk ile evli olan 51 yaşındaki Alman Anja Runde Döndü, tatil için geldiği Mersin'in Erdemli ilçesinde Müslüman oldu.



Eşi Ender Döndü ile İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nu makamında ziyaret eden Döndü, burada düzenlenen törenle Müslümanlığı kabul etti.



Döndü, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam'ı 17 yıldır araştırdığını söyledi. İçindeki manevi boşluğu Müslüman olarak doldurduğunu belirten Döndü, şöyle konuştu:



"Daha önce 15 yıl Almanya'da bir kilisede başhemşire olarak çalıştım. Daha sonra Mısır'a tatile gittim. Mısır'da bazı şeyler kafama takıldı. Müslüman olan ülkelerde kardeşlik, özellikle de Türkiye'de paylaşma ve yardımseverlik çok hoşuma gitti. Ben de Müslümanlığı araştırmaya başladım. Daha sonra kendimden iyice emin olduktan sonra Türkiye'ye tatil için geldiğim zaman hiç kimsenin baskısı olmadan Müslüman olmaya karar verdim. Eşim Türk ama ben kendi isteğimle Müslüman oldum. Çok mutluyum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşeceğim."



Müftü Tükmenoğlu da Döndü'ye İslam hakkında bilgiler verdi.



Bu yıl iki yabancının Müslüman olma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Türkmenoğlu, Döndü'ye Türkçe ve Almanca Kur'an-ı Kerim hediye etti.



