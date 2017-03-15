Alman hükümetinden referandum kararı

Alman hükümeti, Türkiye'nin anayasa referandumu konusunda Alman toprakları üzerinde sandık kurulmasına resmi olarak izin verdi.

Alman hükümeti, Türkiye'nin anayasa referandumu konusunda Alman toprakları üzerinde sandık kurulmasına resmi olarak izin verdi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında bu konuda Alman hükümetinin Türk hükümetine ilettiği resmi kararını açıkladı.



Schaefer, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin, "Bu konuda açık bir tutumumuz var. Ve belirli prensipler çerçevesinde hareket ediyoruz. Birincisi, mümkün olduğu kadar çok demokratik katılım istiyoruz. Almanya'daki Türk seçmenler için de. İkincisi, bu seçimler süresince Almanya'da yaşananlar Alman hukuk düzeni çerçevesinde gerçekleşecektir ve biz bu kurallara uyulmasını sağlayacağız. Bu bir jest, aynı zamanda da Türk hükümetine açık bir sinyaldir. Dikkatli ifade etmek gerekirse, Berlin ve Ankara arasındaki ilişkilerin şu sıralar maruz kaldığı kötü hava şartlarında bile elbette demokratik prensiplerimize bağlıyız. Bu bizim için Almanya'daki Türk seçmenlerin de Türkiye'nin gelecekteki anayasa ile ilgili kilit kararına katılabilmeleri, katılmaları gerektiği demektir." diye konuştu.

"SAARLAND EYALETİNDE TOPLANTI YAPILMAYACAK"



Hangi Türk politikacısının Almanya'da toplantı yapacağının yer aldığı listeyi açıklayamayacağını da ifade eden Schaefer, sadece Saarland eyaletinde toplantı yapılmayacağını söyledi.



Schaefer, Almanya'daki oy verme işlemi sırasında gözlemcilerin olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine de, AGİT'in Türkiye'ye 16 gözlemci göndereceğini, Almanya'ya da gözlemci gönderilip gönderilmeyeceğini bilmediğini belirtti.



Türkiye'de tutuklu bulunan Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'e konsolosluk hizmetinde bulunabilmeleri için kendilerine izin verilip verilmediği şeklindeki bir soruya karşılık da Schaefer, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bu konuda dün bir kez daha Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü ve Çavuşoğlu'nun konuyla ilgileneceğini söylediğini aktardı.