Alman Hava Kuvvetlerinden Suriye'de sivil katliamı: 33 ölü

Alman Hava Kuvvetlerinin, Rakka kenti yakınlarındaki bir köyde okula düzenlenen hava saldırısında en az 33 sivilin öldü ileri sürüldü.

Alman Hava Kuvvetlerinin, Rakka kenti yakınlarındaki bir köyde okula düzenlenen ve en az 33 sivilin öldüğü hava saldırısında dahli olduğu iddia edildi.



NDR, WDR ve Süddeutsche gazetesinin ortak haberine göre, DAEŞ karşıtı koalisyonda yer alan Almanya'ya ait tornado keşif uçaklarının 19 Mart'ta Rakka’nın 30 kilometre batısında Fırat Nehri kıyısındaki Mansura beldesinden çektiği fotoğrafları koalisyon güçlerine verdiği ve ardından düzenlenen bombardımanda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Haberde İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin eskiden okul olarak kullanılan binada bombalama sonucu hayatını kaybedenlerin siviller olduğunu belirttiği yer aldı.



Almanya Savunma Bakanlığının konuya ilişkin gizlilik nedeniyle açıklama yapmadığını ancak tornadoların keşif amaçlı fotoğraf çektiğinin vurgulandığı belirtildi.



Haberde, Almanya Hava Kuvvetlerinin bombalama sürecindeki karar verme mekanizması içinde bulunmadığı vurgulandı.