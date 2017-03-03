Alman gazeteden küstah 'hayır' propagandası

Almanya Federal Parlamentosunun yayımladığı haftalık Das Parlament gazetesi, yeni sayısında Türkiye’deki halkoylaması için ’hayır’ propagandası yaptı.

Haftalık yayımlanan ve doğrudan Almanya Federal Parlamentosunun yayımladığı bir gazete olan Das Parlament gazetesinin 27 Şubat 2017 sayılı baskısı, ’Yeni Türkiye’ özel konusu altında yayımlandı. 20 sayfalık gazetenin tamamına yakınını ise Türkiye’deki halkoylaması oluşturdu.



Alman siyasiler, yazarlar, akademisyenler tarafından açıkça Nisan ayında gerçekleşecek olan halkoylaması ile ilgili ’hayır’ propagandası yapıldı.



GAZETEDE YER ALAN O YAZI



Gazetede ayrıca Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü olmadığı, azınlıkların haklarına riayet edilmediği, seküler düşüncedeki kesimlere karşı baskı yapıldığı, dini temelli düşüncenin empoze edilmeye çalışıldığı öne sürülerek, FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi, anayasa değişikliği, Nisan 2017’ de gerçekleşecek halkoylaması, tutuklu gazeteciler, tutuklu HDP milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek adam rejimi konularında geniş makaleler yer aldı.



Das Parlament gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Jörg Billias ise gazetede yer alan yazısında, "Almanya’da 24 Eylül’de düzenlenecek olan genel seçimlerden önce sadece ’söz düelloları’ yaşanırken, Türk seçmenlerine yönelik propaganda arttı. Bir hafta önce Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım Almanya’da yaşayan vatandaşlarını tartışmalı başkanlık sistemi hakkında ikna etmek için Oberhausen’de konuşma yaptı. Türkiye’de anayasa değişikliği gerçekleşirse parlamento zayıflayacak ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha fazla güç elde edecek" ifadelerine yer verdi.



Gazetede ifadelerine yer verilen bir başka isim olan Türk kökenli Yeşiller Partisi Milletvekili ve Alman Parlamento Grubu Başkanı Özcan Mutlu ise, "Türkiye’ye başkanlık sistemi gelirse bu, ülkede parlamenter demokrasinin yok edilmesi ve otokrasinin beyan edilmesi anlamına gelir. Erdoğan birdenbire yürütme, yasama ve yargı erki üzerindeki tüm gücü ele geçirecek. Eğer halkoylaması adil yapılırsa Türk halkı Erdoğan’ın planlarına ’hayır’ diyecektir. Ancak halkoylamasının adil geçeceğinden şüpheliyim. Türkiye’de medyaların neredeyse hepsi hükümetin çizgisini savunuyor. Muhalefete haberlerde neredeyse hiç söz verilmiyor" dedi.



TOPLANTI KRİZİ



Almanya’da Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşma yapacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) düzenlediği etkinliğe "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek engel çıkarılmıştı.