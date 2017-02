Alman firmaları Türkiye'de kalacak

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Slevogt, "Darbe girişimi olmasına rağmen Alman firmaları Türkiye'de kalacak" dedi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus C. Slevogt, gelişmekte olan ülkelerde bazı şartlara bağlı olarak geniş çapta bir volatilite olduğunu belirterek, "Ancak uzun vadeli stratejik önemli hedefleriniz varsa bu tür olaylardan bağımsız olarak hedeflerinizi takip edersiniz." dedi.



Slevogt, darbe girişimi (15 Temmuz'daki darbe girişimi) olmasına rağmen Alman firmalarının Türkiye'de kalacağını da bildirdi.



Markus C. Slevogt, Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğunu, iki ülke arasında sadece enerji ürünleri ticareti bulunmadığını, aynı zamanda önemli endüstriyel ürünler, yüksek ve ileri dereceli ürünlerin de ticaretinin yapıldığını, bunun da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.



Avrupa Birliği'nin (AB) geniş bir ortak pazar olduğuna işaret eden Slevogt, "Türkiye'nin uzun vadede AB'nin temsil ettiği bu pazarın bir parçası olması çok mantıklı." dedi.



"İKİ ÜLKE ARASINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR TİCARET İLİŞKİSİ VAR"



Markus C. Slevogt, sadece Türkiye'nin değil, diğer gelişmekte olan ülkelere de yatırım yapan çok uluslu şirketler ve çok uluslu Alman firmaların uzun vadeli stratejik nedenlerle hareket ettiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Gelişmekte olan ülkelerde bazı şartlara bağlı olarak tabii ki geniş çapta bir volatilite var. Ancak uzun vadeli stratejik önemli hedefleriniz varsa bu tür olaylardan bağımsız olarak hedeflerinizi takip edersiniz. Darbe girişimi (15 Temmuz'daki darbe girişimi) olmasına rağmen Alman firmaları Türkiye'de kalacak."



Türkiye ve Almanya arasında çok güçlü ticaret ilişkisi bulunduğunu ve Alman firmalar tarafından Türkiye'ye uzun yıllardan bu yana önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Slevogt, ticaret odaklı bir düşünce tarafında olduğunu söyledi.



Slevogt, "Bana göre, korumacı popülist yaklaşımlar daha açık ve küresel odaklı politikaların yanında başarılı olamayacak. Küresel ticaretin destekçisiyim. Bu sebepten dolayı ABD, uzun vadede korumacı politikaların aksine, açık politikaların herkesin yararına olacağını anlayacaktır." diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK GELECEĞİNİ İZLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİM"



Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Slevogt, AB taraftarı olduğunu belirterek, "Bütün ve barışçıl bir Avrupa ruhuyla yetiştirildim. AB ülkeleri arasında daha fazla uyum getirerek, daha verimli hale gelmesi anlayışıyla hareket edersek Brexit, AB'yi güçlendirme ve canlandırma konusunda bir uyanışı sağlayacak." ifadelerini kullandı.



Slevogt, 18 yıldır Türkiye yaşadığını ve bu ülkede bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de yaşamaya ve Türkiye'yi takip etmeye devam edeceğim. Türkiye'nin büyük geleceğini izlemeyi sürdüreceğim. Türk firmalarının Almanya'da dahil olmak üzere diğer yabancı ülkelere yatırım yapmaya ihtiyacı var. Almanya, kendisine gelecek yabancı yatırımları içtenlikle karşılayan bir ülke. Türk şirketlerinin Almanya'ya yatırım yapması Türk şirketlerinin lehine olur. Almanya'daki Türkler, Almanlar için zenginliktir. Daha fazla entegrasyonla, Alman-Türk ilişkilerinin güçlenmesiyle Almanya'daki Türkler, AB ekonomisine katkı sağlama konusunda daha çok motive olacaktır."