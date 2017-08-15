Alman devi iflasa başvurdu

Alman havayolu şirketi Air Berlin, iflas başvurusunda bulundu.

Almanya’nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin’den yapılan açıklamada, şirketin bugün yeniden yapılanma sürecine devam etmek için şirket içerisinde iflas başvurusu işlemlerini başlattığı bildirildi.



Federal Alman hükumetinin, Lufthansa’nın ve diğer ortakların yeniden yapılanma çalışmalarında Air Berlin'i desteklediğine işaret edilen açıklamada, “Federal hükumet, uzun vadede uçuş operasyonlarını sürdürmek için Air Berlin'e köprü kredisi ile destek veriyor.” denildi.



Açıklamada bugünkü duyurunun arka planında, Etihad'ın Air Berlin'e maddi destek sağlamayı artık istemediğini bildirmesinin yattığı kaydedildi.



Air Berlin ve NIKI tarafından işletilen tüm uçuşların planlandığı gibi devam edeceği aktarılan açıklamada, uçuş programının değişmeyeceği ve rezervasyonların geçerliliğini koruyacağı bildirildi.



Açıklamada ayrıca “Lufthansa ve diğer ortaklarla Air Berlin'deki iş birimlerini satın alma konusundaki görüşmeler çok ileri ve oldukça umut vericidir. Bu görüşmeler kısa süre içinde sonuçlanabilir.” ifadelerine yer verildi.



"EN İYİ SONUCA ULAŞMAK İÇİN BIKMADAN ÇALIŞIYORUZ"



Air Berlin Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Winkelmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Durum göz önüne alındığında, şirket, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak için bıkmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, 2008 yılından bu yana düzenli olarak zarar eden şirket, yalnızca 2012 yılında kar açıklamıştı. Şirket geçen yıl ise 780 milyon avrodan fazla zarar bildirdi.



AIR BERLİN'E HÜKÜMETTEN "KÖPRÜ KREDİSİ"



Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, iflas başvurusunda bulunan Air Berlin’in uçuş operasyonlarını sürdürebilmesi için federal hükümetin 150 milyon avroluk köprü kredisi vermeye hazır olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan Air Berlin’in iflas başvurusuna ilişkin yapılan açıklamada, ilgili iflas kanunları gereğince, Air Berlin’in iflas başvurusunun hemen ardından uçuş operasyonunu sona erdirmekle yükümlü olabileceği belirtilerek, "Bu durumda Air Berlin'in uçuş operasyonlarını sürdürebilmesi için federal hükümet 150 milyon avroluk bir köprü kredisi vermeye hazır." denildi.



Açıklamada, söz konusu kredinin Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından sağlanacağı ve federal düzeyde garanti ile güvence altına alınacağı vurgulandı.



Air Berlin'in operasyonlarının bütünüyle devam ettirilebileceğine işaret edilen açıklamada, "On binlerce yolcu ve tatilcinin farklı uluslararası tatil yerlerinde kaldıkları bir dönemdeyiz. Bu yolcuların Air Berlin ile Almanya'ya dönüşleri başka türlü mümkün olmazdı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca Air Berlin’in uzun zamandır diğer havayolları ile görüşmelerde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Air Berlin ile Lufthansa ve başka bir havayolu şirketi arasındaki şirket hisse satışı için görüşmeler son derece ileri seviyede, bu nedenle Lufthansa ve başka bir havayolunun verdiği bir karar önümüzdeki haftalarda sonuçlandırılabilir."