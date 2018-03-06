Alman Bakan canlı yayında açıkladı: Türkiye’den Almanya’ya nota

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da mevkidaşı Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sigmar Gabriel'le birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkan ateşkes kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını belirten Çavuşoğlu, "Suriye'nin sınır bütünlüğü önemli, bu konuda Türkiye ve Almanya aynı düşünüyor" dedi.

Türkiye'ye gelen Alman turist sayısının bu yıl artacağını aktaran Dışişleri Bakanı, "Alman turistler Türkiye'yi özledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesinde fayda var. Son uyarı, Türkiye'nin gerçekliğini yansıtmıyor" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise, mevkidaşı Çavuşoğlu'nun ifadeleri üzerine "Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri.

Almanlar elbette Türkiye tatillerinden geri tutulmak istemeyeceklerdir" yanıtını verdi. Dışişleri Bakanı Gabriel, kendisinin tatili için son kararı eşinin vereceğini söyledi.

Gabriel, PYD/YPG elebaşı Salih Müslim'in iadesinin sorulması üzerine "Talep Adalet Bakanlığı'na iletilir. Hukuk işleyecektir. Türkiye bize sözlü nota verdi." diye konuştu.