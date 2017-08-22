Allı turnalar yazı da kışı da Anadolu'da geçiriyor

DKMP Genel Müdürlüğünün "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında halkalanan ve uydudan takibe alınan allı turnaların Doğu Anadolu'yu mesken tutup kışı da burada geçirdikleri tespit edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında verici takılarak uydudan takibe alınan, Anadolu'nun göç ve hasret içerikli türkülerinin ilham kaynağı allı turnaların Doğu Anadolu'yu mesken tutup göç etmedikleri ortaya çıktı.



Dünyada, nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla, sayıları giderek azalan turnaların Türkiye'deki nüfusunun ve yaşam alanlarının korunması için 4 yıl önce DKMP Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" hazırlandı.



Plan çerçevesinde, turnaların bu yıl dördüncü kez izlenmesine yönelik DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekibince 29 Haziran-15 Temmuz'da turnaların vericilerle izlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışma, Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde yürütüldü.



Ekşisu Sazlığı Kuş Gözlem Kulesi personelince yürütülen çalışmalarla turnalardan 6'sı halkalandı, 2'si de verici takılarak uydudan takibe alındı.



Halkalama ve uydudan takip sonucu görevlilerce yapılan araştırmada, türkülere ilham veren allı turnaların yaz mevsiminin yanı sıra kışı da Doğu Anadolu'da geçirip göç etmedikleri anlaşıldı.



Orman ve Su İşleri Erzincan Şube Müdür Vekili Uğur Önel AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Turnalara yönelik 'Ulusal Turna Eylem Planı' ile Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda 6 turna halkalanıp 2 turna da uydu vericisi takılarak bakanlıkça takibe alındı. Takip sonucu turnaların kışın bu alanda barınıp sıcak illere göç etmedikleri belirlendi. Turnaların göç etmemesi bu alana önemli zenginlik katmaktadır." dedi.



Toplam alanı 8 bin 750 hektar, sazlık bölümü ise 420 hektar olan sahanın koruma altında olduğunu anlatan Önel, yakınında mesire alanı olduğu için vatandaşların da kuş gözlem kulesinden gözlem yapma imkanı bulduğunu ifade etti.