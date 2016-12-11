"Allah anavatanımız Türkiye’yi korusun"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, İstanbul'da dün gece düzenlenen terör saldırısı ile ilgili, “Allah anavatanımız Türkiye’yi korusun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Atambayev, ülkesindeki anayasa referandumu ve yerel seçimler için oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



AA muhabirinin, İstanbul’daki terör saldırısı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Atambayev, "Ben her zaman Türk kanallarını izliyorum. Haberleri, TRT Haber'den alıyorum. Terör olayı dün İstanbul’da yaşandığında çok üzüldüm. Benim için bu çok büyük bir acı, büyük bir kayıptı. Çünkü ben Türk halkını ve Türkiye’yi çok seviyorum.” diye konuştu.



Konuşmasını Türkçe sürdüren Atambayev, “Türkiye’deki terör olayları beni çok üzüyor. Allah Türkiye’yi korusun. Anavatanımızı korusun. Allah, Türkiye’ye destek versin. Terör olayları bitsin. Türkiye Cumhuriyeti'ne barış diliyorum. Türk halkının ve devletin başı sağolsun." ifadelerini kullandı



Atambayev ayrıca, İstanbul'da dün gece düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.



Mesajında, "Kırgızistan halkı, kardeş Türk halkının acısını paylaşıyor ve terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor" ifadesine yer veren Atambayev, terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA