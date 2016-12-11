Aliyev'den birlik ve beraberlik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olmasından son derece kederlendiğini bildirdi.



Mesajında, "Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Terörün tüm çeşitlerine karşı hep birlikte ve kararlı mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz" vurgusu yapan Aliyev, "Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA