Aliyev, Nevruz ateşini yaktı

Başkent Bakü'de tarihi İçerişehir'deki Kız Kalesi önünde başlayan kutlamalara Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve devlet erkanı katıldı.

Temsili Dede Korkut'un duasıyla başlayan etkinlikte tarihi kıyafetler giyen askerler Aliyev'i selamladı. Aliyev, geleneksel müzik ve dans gösterilerinin ardından Nevruz ateşini yaktı.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada Nevruz'un ülkede en çok sevilen bayram olduğunu söyleyerek vatandaşları kutladı.

Milli ve manevi değerlerin çağdaş Azerbaycan'ın temelini oluşturduğunu vurgulayan Aliyev, genç neslin de milli ruhta yetişmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında Azerbaycan'ın katettiği gelişimden, ülkede düzenlenen uluslararası organizasyonlardan ve gerçekleştirilen enerji projelerinden bahseden Aliyev, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ı projelerin dışında bıraktıklarını bildirdi.

Kutlamalar, Hazar Denizi kıyısındaki parkta kurulan "Şark Pazarı"nda yöresel kıyafetli sanatçıların gösterileriyle devam etti. Aliyev, Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'le yumurta tokuşturdu.

Çeşitli geleneksel spor dallarında yapılan gösterileri ve müzik gruplarının performanslarını izleyen Aliyev ve devlet erkanı, el sanatları, geleneksel ev eşyaları ile yemek stantlarından oluşan pazarı gezdi.

Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları nedeniyle 26 Mart'a kadar resmi tatil ilan edildi.