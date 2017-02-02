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02 Şubat 2017 19:55 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2017 19:56

Alışveriş merkezinin asma tavanı çöktü

Aksaray'daki bir alışveriş merkezinin asma tavanının çökmesi, paniğe neden oldu.

Alışveriş merkezinin asma tavanı çöktü

Alınan bilgiye göre, Aksaray Kılıçaslan Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin giriş kısmındaki asma tavanı, aniden çöktü.

Müşterilerin de olduğu koridorda çöken asma tavan, korku ve paniğe neden oldu.

Yaralananın olmadığı olayın ardından alışveriş merkezi görevliler tarafından boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görevliler olay yerinde inceleme yapıyor.

Etiketler: alışveriş merkezleri


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