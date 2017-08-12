Alex de Souza'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex, yeni transfer Giuliano transferiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex, Giuliano transferiyle ilgili paylaşımda bulundu.



Fenerbahçe'nin Zenit ile anlaşmaya vardığını açıkladığı Giuliano için; "Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha geliyor ve Giuliano'ya bu forma altında sonsuz şans diliyorum" ifadelerini kullandı.





Öte yandan Giuliano, Brezilya'nın Ekvador ve Kolombiya ile yapacağı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemleri kadrosuna davet edildi.