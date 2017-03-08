Alaska'daki Bogoslof yanardağı tekrar faaliyete geçti

ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof yanardağı, tekrar faaliyete geçti.

Alaska Volkan Gözlem Merkezinden yapılan açıklamada, Anchorage kentinin bin 368 kilometre güneybatısında bulunan Bogoslof yanardağının dün yerel saatle 10:30'da kül püskürtmeye başladığı bildirildi.



Bogoslof yanardağının yaklaşık üç saat boyunca 10 kilometreden fazla yüksekliğe ulaşan kül püskürttüğü ifade edilen açıklamada, kül bulutlarının artarak devam etmesi halinde Kuzey Amerika ve Asya arasında hava trafiğinin etkilenebileceği ve uçakların motorlarına zarar verebileceği kaydedildi.