Alanyaspor'dan 'temiz' galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Aytemiz Alanyaspor ilk atağında golü buldu. Sağ kanatta kazanılan korner atışını kullanan Emre Akbaba, topu kale alanına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Fernandes kafayla topu arka direğe aktardı. Vagner Love'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0



32. dakikada iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik sonrası Aytemiz Alanyaspor'dan Gassama, Sackey ve kaleci Haydar Yılmaz, Kasımpaşa'dan da Abdullah Durak ve Ramazan Köse sarı kart gördü.



37. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Candeias, sağ kanattan Gassama'nın kendisine çıkardığı topu Kasımpaşa ceza sahasına ortaladı. Vagner Love'ın dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 2-0. Bu pozisyonda Kasımpaşalı futbolcular, Vagner Love'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Hüseyin Göçek'e uzun süre itirazda bulundu.



40. dakikada Aytemiz Alanyaspor üçüncü gole çok yaklaştı. Gassama'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Candeias yerden şutunu çekti. Kaleci Ramazan Köse'den seken top kaleye yönelirken, Veysel Sarı meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de izlediği müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



53. dakikada Kasımpaşa, ikinci yarıda oyuna giren Koita ile farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Veigneau topu yerden penaltı noktası yakınındaki Koita'ya aktardı. Koita, topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



64. dakikada sol kanattan N'Sakala'nın ortaladığı topa müsait pozisyonda Fernandes kafa vurdu. Kaleci Ramazan Köse iki hamlede topu kontrol etti.



70. dakikada N'Sakala sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa Fernandes vurmak isterken defans son anda müdahale etti.



76. dakikada Koita, rakip ceza sahasına kadar sürdüğü topu Adem Büyük'e çıkardı. Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Popov'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Kasımpaşa savunması topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında Emre Nefiz'in kafayla içeriye doldurduğu topa Kasımpaşa defansı arasına giren Tzavellas dokundu: 3-1

Kalan sürede sonuç değişmedi ve Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Bu arada, maçın devre arasında Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e plaket ve adı yazılı Aytemiz Alanyaspor forması hediye edildi.

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena



Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 60 N'Sakala), Omeruo, Tzavellas, Berkan Emir, Sackey (Dk. 60 Emre Nefiz), Efecan Karaca, Candeias, Emre Akbaba, Fernandes (Dk. 78 Taha Yalçıner), Vagner Love



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Sadiku (Dk. 76 Guanca), Titi, Veigneau, Veysel Sarı, Abdullah Durak (Dk. 46 Pavelka), Tunay Torun, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 46 Koita), Adem Büyük



Goller: Dk. 8 ve 37 Vagner Love, Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 53 Koita (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 20 Tzavellas, Dk. 33 Gassama, Haydar Yılmaz ve Sackey, Dk. 62 Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 33 Abdullah Durak ve Ramazan Köse, Dk. 62 Castro, Dk. 90 Koita (Kasımpaşa)