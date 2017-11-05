Alanyaspor'dan Akhisarspor'a darbe

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Aytemiz Alanyaspor 1-0 öne geçti. Vagner Love'ın pasıyla ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Fernandes'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



15. dakikada Miguel Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Larsson'un vuruşunda, top direğin hemen yanından dışarı çıktı.



32. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Vagner Love'ın vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



35. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Caner Osmanpaşa'dan kaptığı topla ilerleyen Fernandes, ceza alanına girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.



Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.



Müsabakadan önce Hakkari ve Diyarbakır'da şehit olan asker ve güvenlik görevlileri ile Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, duayen spor yazarı Erdoğan Şenay anısına saygı duruşunda bulunuldu.



Her iki takım 10. haftada mücadele ettikleri ilk 11'lerle karşılaşmaya başladı.



54. dakikada ceza alanı içinde Hora'nın pasıyla topla buluşan Emnes'in vuruşunda, top kaleci Haydar'dan döndü.



57. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Efecan'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Emre Akbaba, güzel hareketlerle savunma oyuncularını da geçip ceza alanına kadar ilerledikten sonra dar açıda olmasına rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.



66. dakikada sağ kanattan Barbosa'nın kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, savunma oyuncuları kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



76. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un 4. golü geldi. Maniatis'in pasıyla ceza alanına girer girmez topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.



Aytemiz Alanyaspor müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez



Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık (Dk. 46 Emnes), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Serginho (Dk. 61 Barbosa), Paulo Henrique (Dk. 46 Hora)



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala (Dk. 80 Berkan Emir), Efecan Karaca, Fofana, Taha Yalçıner (Dk. 82 Lungu), Fernandes (Dk. 73 Maniatis), Emre Akbaba, Vagner Love



Goller: Dk. 8 ve 35 Fernandes, Dk. 57 Emre Akbaba, Dk. 76 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 20 Nsakala, Dk. 73 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 43 Caner Osmanpaşa, Dk. 89 Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)