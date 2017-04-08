Alanyaspor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-2 yendi.

22. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



26. dakikada Marcinho'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.



34. dakikada Emre Akbaba'nın uzak mesafeden vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.



43. dakikada Ben-Hatira'nın sol kanattan ortasında topla buluşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



48. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Vitoria'nın, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



53. dakikada topla buluşan Emre Akbaba'nın dönerek rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.



68. dakikadaki hava topu mücadelesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Vitoria'nın, ceza alanına girmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2



71. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Candeias'ın, ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti ve Aytemiz Alanyaspor maçta 3-0'lık üstünlük yakaladı.



87. dakikada Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Pedroso'nun ceza alanında kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3



90+1. dakikada Birol Parlak ceza alanında topa elle müdahale edince hakem Aydınus, penaltı kararı verdi. Ghilas'ın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 2-3



Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.