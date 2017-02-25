Alanyaspor Adanaspor'a patladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 4-1 yendi.

12. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Sağdan gelişen atakta, Gassama'nın ortaladığı topa ön direkte Vagner Love kafayla dokundu. Meşin yuvarlak bu futbolcunun hemen gerisindeki Viera'nın eline gelince hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 13. dakikada penaltıyı kullanan Vagner Love, top ile kaleci Itandje'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-0



18. dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Candeias'ın ortaladığı topa ceza sahasında Vagner Love vurdu ancak kaleci Itandje meşin yuvarlağı kornere çeldi.



37. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın soldan kullandığı kornerde ön direkteki Tzavellas'ın kafayla aşırdığı topu Omeruo penaltı noktası civarında kafayla ağlara yolladı: 2-0



40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tevfik Altındağ'ın doğrudan kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



53. dakikada Efecan Karaca soldan ceza sahasına sokuldu. Penaltı noktasına çıkardığı topa Emre Akbaba vurdu. Defansa çarpan top kaleci Itandje'de kaldı.



70. dakikada Adanaspor penaltı kazandı. Emre Uğur, Roni'yi uzun topla ceza sahasında buluşturmak istedi. Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Omeruo, topa müdahale etmek isterken Roni yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 71. dakikada Magaye, kullandığı penaltı atışıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



74. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Sol taraftan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortaladığı topa Emre Akbaba kafayla vurdu. Yan kale direğine çarpan top Junior Fernandes'in önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 3-1



82. dakikada Vagner Love rakibinden kaptığı topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre Akbaba'nın sert şutunda top kaleciden döndü. Önüne düşen topa Junior Fernandes sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



90+4. dakikada Vagner Love, orta sahadan alarak taşıdığı topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Akbaba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1



Müsabaka Aytemiz Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, Nsakala, Emre Nefiz (Dk. 66 Sackey), Candeias (Dk. 72 Berkan Emir), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Junior Fernandes (Dk. 85 Guerrier), Vagner Love



Adanaspor: Itandje, Emre Uğur Uruç, Viera, Ramos, Renan Diniz, Foguinho, Koman (Dk. 56 Magaye), Roni, Tevfik Altındağ, Vinicius (Dk. 46 Cem Özdemir), Reynaldo (Dk 72. Ahmet Dereli)



Goller: Dk. 13 Vagner Love (Penaltıdan), Dk. 37 Omeruo, Dk. 74 Junior Fernandes, Dk. 90+4 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 71 Magaye (Penaltıdan) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Emre Akbaba, Dk. 70 Omeruo, Dk. 90+1 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 59 Roni, Dk. 73 Tevfik Altındağ, Dk. 79 Foguinho, Dk. 83 Cem Özdemir (Adanaspor)