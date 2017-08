Alanya'dan eli boş dönmek istemiyoruz

Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, 3. haftada Alanyaspor deplasmanından da puanla dönmek istediklerini söyledi.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon ligin deplasmanda en az puan toplayan ekibi olduklarını, bu sezon bunu tersine çevirmek istediklerini belirtti.



Lige, deplasmanda yaptıkları Gençlerbirliği maçında bir puan alarak başladıklarını hatırlatan Gül, "Bunun devamı gelsin istiyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Li̇gi̇n i̇ki̇nci̇ haftasında sahamızda oynadığımız Medipol Başakşehir maçını unuttuk. Tamamen deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçına şartlandık. Bu maçtan eli boş dönmek istemiyoruz.'' şeklinde konuştu.



Seleznov ve Yatabare için kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:



"Tabii ki 8 Eylül transferin son günü. Futbolda her an her şey olabilir. Biz şu anda takımımızdan memnunuz. Bir değişiklik olmayacak. Ama 8 Eylül'e kadar da ucu açık bir transfer var. Bugün itibarıyla bizden gidecek ya da gelecek oyuncu söz konusu değil. Ama yarın neyi getirir bilemiyoruz."