Alanya'da villalar bölgesinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde villalar bölgesinde çıkan yangında muz bahçesi ve seralar zarar gördü.

Kargıcak Mahallesi'nde yerleşim alanındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, sera ve muz bahçesine sıçradı.



Yangına turistlerin kaldığı villalar, okul ve evlere sıçramaması için helikopter ve su tankeriyle müdahale ediliyor.



Bölge sakinleri de alevlere hortumlarla su sıkarak ekiplere yardımcı oluyor.