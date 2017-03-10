Alaca: 99 yıllık hüzün

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Alaca köyünde 10 Mart 1918'de Ermeniler tarafından şehit edilen ve çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 278 kişi, katliamın 99. yılında törenle anıldı.

Alaca'da düzenlenen, Ermeni çetelerince 1918 martında şehit edilen 278 kişinin anıldığı törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, AÜ Rektör Yardımcısı Nihat Yatkın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Yarbay Özgür Derköken, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitliğe çelenk sunulması ve saygı ateşiyle devam eden törende, Alaca köyünde öğrenim gören öğrenciler şiir okudu.



Bakan Berova, Alaca köyünde 1918'de kadınlar ve çoluk çocuğun Ermeni çetelerince hunharca şehit edildiğini anımsatarak, "AÜ'nün yaptığı araştırmalar sonucu çok uzun yıllar sonra da şehitlerin kalıntılarına rastlanılmış ve ebedi istirahatlarına nakledilmişler. Hayatını kaybeden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun." dedi.



"VATAN TOPRAKLARINI KORUMAK İÇİN TETİKTE OLMALIYIZ"



Berova, Türk milletinin bu tür saldırılara maruz kaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biz de KKTC'de 1974 yılında buna çok benzer bir mezalime, katliama maruz kaldık. Rumların çekilmesi esnasında, Rum çetelerince köylerimize girildi ve anne, dede, nene, çoluk çocuk demeden 126 Kıbrıslı Türkümüzü şehit ettiler. Hunharca şehit ettikten sonra toplu mezarlara gömdüler. Demek ki tarih her zaman tekerrürden ibaret olabiliyor. O yüzden bizim de Türk milleti olarak sürekli ayakta ve tetikte durmamız gerekir çünkü yaşadığımız coğrafya üzerinde dış mihrakların büyük emelleri ve arzuları vardır. Bu arzuların bitmeyeceğini mutlak surette bilmemiz gerekir ve vatan topraklarını korumak adına sürekli tetikte ve ayakta durmaktayız. Bu vatan toprakları için de can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."



99 YILLIK HÜZÜN



AÜ Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürkçüoğlu ise 9 Mart 1918 akşamı Alaca köyünde kadın, çocuk ve ihtiyar erkeklerden oluşan 278 köy sakininin Ermeni çetelerince şehitliğin bulunduğu bölgeye toplanarak alçakça katledildiğini ifade etti.



Bu katliamın insanlık dramı olduğunun altını çizen Kürkçüoğlu, şunları kaydetti:



"Savaşla alakası olmayan sivil ahalinin katliamı gerçekten de Anadolu'da asıl soykırıma uğrayanların Müslüman Türkler olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bunu Alaca şehitliğimizden dünyaya belgeleriyle iyi anlatmamız lazım. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da bilhassa işgal altındaki bölgelerde Ermeni çetelerince şehit edilenlerin olduğu 185 şehitliğimiz var. Paris Konferansı'na sunduğumuz muhtırada bu olayda 519 bin sivil ahalinin katliamının gerçekleştiğini belgelerle sunduk. Bu gerçeği mutlaka dünyaya iyi anlatmamız gerekmektedir. 99 yıl sonra köy halkı da hüzünlü çünkü şehitler köy halkının hepsinin atası."



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Alaca şehitlerini anmak için gönderdiği telgrafın okunduğu törende, İlçe Müftüsü Nurettin Akgül dua etti.



Berova ve diğer yetkililer, Prof. Dr. Kürkçüoğlu eşliğinde Alaca Soykırım Müzesi ve Kütüphanesi ile Yunus Emre Yücelik İlkokulu'nu gezdi.