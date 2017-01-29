Al Ghuz bölgesinde DEAŞ ile çatışma: 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, askerin, bugün saat 10.00 sıralarında gerçekleşen çatışmada şehit düştüğü belirtildi.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

YARALI BİR ASKER KİLİS'TE TEDAVİ ALTINA ALINDI



Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan bir asker, Kilis'te tedavi altına alındı.



El Bab bölgesinde yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Çobanbey sınırında yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.