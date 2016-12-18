Akyazı Spor Kompleksi'ne onun ismi verildi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip Şenol Güneş Spor Kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Trabzon'da hizmete giren Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılış törenine aralarında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de bulunduğu spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.



Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mevkisinde inşa edilen kompleksin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani ve bakanların katılımıyla gerçekleştirildi.



Açılış töreninde, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'un eski başkanları, teknik direktörleri ve yöneticilerinin yanı sıra birçok kulübün temsilcileri de yer aldı.



Komplekse ismi verilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yer aldığı açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vuruşu ile başlayan gösteri maçında, bordo-mavili takımın efsane futbolcuları forma giydi. Taraftarlar, futbolcuları tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.



- ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip kompleks, Türk futbolunun en modern tesisi olarak dikkati çekiyor.



Akyazı mevkisinde, denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan tesis, 92 bin metrekare yeşil alana sahip.



Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı spor kompleksinin içinde 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alıyor. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken, Akyazı Spor Kompleksi'nin aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.



Komplekste ayrıca, Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin binaları ile 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor.



Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanı bulunan stadın çatısı, 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın oluşturduğu hava kirliliğini temizleme kapasitesine eş değer konumda bulunuyor. 6 bin 500 ton çelik kullanılan çatının çevre dostu olarak kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliği ise dikkati çekiyor. "Akıllı çatı" olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk olarak tarihe geçecek.



Kapasitesi 41 bin 461 olan statta, 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu yer alıyor. İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorbord, 7,5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye'de yine tek olma özelliğini taşıyor.

KOMPLEKSİN VE STADIN İSMİNİ ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık 1,5 yıldır süren yoğun terör eylemleri sebebiyle sevinçlerimizi ağız tadıyla yaşayamıyoruz. Terörün amaçlarından biri ülkemizi ve milletimizi asıl çalışmalarından, hedeflerinden kopartıp, kendi kısır gündemine hapsetmektir. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütürken yatırımlarımızı yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye, hedeflerimize doğru yürümeye de devam edeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani ile "Şenol Güneş" ismi verilen Trabzon Akyazı Spor Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Tesislerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.



Törende yaptığı konuşmaya Katar Emiri Sani ve tüm Trabzonluları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "terörü lanetleyen" tezahüratları üzerine, "Bu yolda hep beraber can vermeye hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." karşılığını verdi.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Akyazı'da yaptırılan spor kompleksi ve stadyumun adının Şenol Güneş Kompleksi olduğunu açıklayan Erdoğan, Güneş'in Türk sporuna verdiği hizmetleri anlattı.



Şenol Güneş'in Türk Milli Takımı'na dünya üçüncülüğü kazandırdığını, milli takımın yıllarca başarıyla kaleciliğini, kaptanlığını yaptığını ve Trabzonspor'un güçlü olduğu dönemde takımın kalecisi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bizde güzel bir söz var, 'Marifet iltifata tabidir, iltifatsız marifet zayidir' diye. Biz, bu ülkede emeği olanları, taş üstüne taş koyanları ödüllendirmesini bilen bir milletiz. Bunun kıymetini bilmenin de huzuru içindeyiz." diye konuştu.



Spor kompleksi ve stadyumun inşaatında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, sadece stadın değil birçok yatırımın da açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm yatırımların Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.



Açılışa katılıp sevinçlerini paylaşan Katar Emiri Sani ve bakanlarına da şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Zira biz, bugün Trabzon'da aynı zamanda Türkiye-Katar arasında yüksek düzeyli bir istişari komite toplantısını yaptık. Bugüne kadar ne yaptık, bundan sonra ne yapacağız, aramızda bunları konuştuk. 15 anlaşmayı bugün burada imzaladık. Birinci toplantıyı Katar'da yapmıştık, 17 imza atmıştık, bugün de burada 15 imza attık. O 17 anlaşma yürüyor. Şimdi de bu imzalarla yeni adımlar atıyoruz. İnşallah bunlardan temenni ederim ki Trabzon da nasibini alacaktır. Hele hele bugün helikopterle Trabzon'un üzerinde dolaşırken, Trabzon'un dağlarını, o kar dolu dağların zenginliklerini dolaşırken kendisi de hayran kaldı, 'Niye buralarda kayak tesisi yapmıyorsunuz' diye bunu da sordu. Temenni ederim ki onlara da kavuşuruz. Onların da altyapısını ayrıca yapmamız lazım tabii. Onun için oteller yapmaya hazır olduklarının müjdesini de ayrıca verdiler."



- BAŞLAMA VURUŞU ERDOĞAN'DAN



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi. Erdoğan kurdela kesimi öncesi, Trabzonspor’a katkıları dolayısıyla Katar Emiri Sani’ye teşekkürlerini ileterek, "Bu yatırımlarla birlikte yeni yatırımları da Trabzon’un takip edeceğini hatırlatmak istiyorum. Askerimizin, polisimizin tekraren gözlerinden öpüyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum, ailelerine sabırlar diliyorum.” dedi.



Erdoğan, daha sonra Trabzonspor’un efsane futbolcuları arasındaki maçın başlama vuruşunu yaptı. Tribündeki taraftarların "Reis buraya" şeklindeki tezahüratları üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Erdoğan, stadın deniz tarafındaki kalesine ilk penaltı atışını da yaparak gole çevirdi.



Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile spor camiasından çok sayıda isim de katıldı.



Tören öncesinde Trabzonspor’un tarihini anlatan bir tanıtım filmi gösterildi. Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından Katar ve Türk milli marşları dinlenildi. Milli marşlar okunurken tribünlerden Türk bayrağı ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazan dev pankart açıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Kaynak: AA