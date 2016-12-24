Aksaray'da yolcu midibüsü devrildi: 6 yaralı

Aksaray'da bir yolcu midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Gökoğlan (40) yönetimindeki 68 BH 139 plakalı yolcu midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi yolunda buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Gökoğlan ile midibüste bulunan Fadimana Palta (38), Ayfer Çalışkan Güsoy (38), Mücahit Çoban, Mehmet (25) ve Rıza Ceylan (32) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Aksaray'daki bazı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Öte yandan, buzlanma yüzünden kayganlaşan yolda başka kazalar yaşanmaması için belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA