Aksaray Polis Meslek Yüksek Okuluna şehit Güzel'in ismi verildi

'Her birimiz bir birey olarak Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milli, yerli, vatan sevgisi imandan olan evlatlar yetiştirmeliyiz ki, 15 Temmuz gecesi gibi geceleri bir daha yaşamayalım.'

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Türk polis teşkilatının dün olduğu gibi bugün de anayasamızın temel değerlerine bağlı hukuk ve demokrasiden yana olan tavrı ile seçilmiş meşru otorite dışında hiçbir grup veya mihrabın emrinde olmaksızın görevinin yerine getirmeye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Altınok, Aksaray Polis Meslek Yüksek Okuluna, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in isminin verilmesi ve şehitleri anma programına katıldı.



Altınok, okul bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, şehitlerin anıldığı anlamlı bir gecede bulunmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.



Türk milletinin tarihi boyunca bir takım iç ve dış mihrapların ihanetine uğradığını, 15 Temmuz gecesi FETÖ unsurlarının gerçekleştirmek istedikleri hain girişimin, bu ihanet silsilesinin son ve en alçak halkası olduğunu ifade eden Altınok, "Bin bir zahmet ve emekle milletine hizmet etsin diye yetiştirilen ve devletine değil de bir meczuba bağlanmış FETÖ tarafından devşirilmiş hainler, vatandaşlarımıza, polisimize bomba atmış, kurşun sıkmış ve başta gazi meclisimiz olmak üzere devletimizin en önemli kurumlarına saldırma alçaklığını göstermişlerdir. Aziz milletimizin iradesine sahip çıkması, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin dirayetli duruşları, siyasi liderlerin ve basının darbe karşıtı tavrı polisimizin, silahlı kuvvetlerimizin içindeki milli iradeden yana tavır koyan evlatları ile fedakar köy korucularımızın çalışmaları, bu ihanetin olmasını engellemiştir." diye konuştu.



Altınok, 15 Temmuz'da yaşananların asla unutulmayacağını, darbe girişimini gerçekleştirenlerin cezasını çekeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yüzyıllardır şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda bize böyle bir ihaneti yaşamanın utancını yaşatan, şehit meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın acısını bırakan bu hainler, şu an da adli makamlara hesap vermektedir. Bunlar, hak ettikleri cezayı da mutlaka alacaklardır. Kaçarak bu hainliğin hesabını vermekten kurtulduğunu sanan şeref yoksunu hainlerin de hak ettikleri cezaları almaları için devletimiz tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmektedir. Türk polis teşkilatının dün olduğu gibi bugün de anayasamızın temel değerlerine bağlı hukuk ve demokrasiden yana olan tavrı ile seçilmiş meşru otorite dışında hiçbir grup veya mihrabın emrinde olmaksızın görevini yerine getirmeye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Allah yüzyıllar boyu etrafındaki milletlere adalet ve iyilikle davranmış, hala da umut olarak görülen Türk milletine böyle hainlikleri bir daha yaşatmasın."



AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı nasıl kazanıldıysa 15 Temmuz'da da milletimiz aynı mücadeleyi gösterdi. O gece gerçekten de ülkemiz için bir milattı. Her birimiz bir birey olarak Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milli, yerli, vatan sevgisi imandan olan evlatlar yetiştirmeliyiz ki, 15 Temmuz gecesi gibi geceleri bir daha yaşamayalım." dedi.



Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da polis akademisinde son 3 yıldır polisleri operasyonel yönden güçlendirmek için Özel Harekat Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde olduklarını, Önder Güzel'in de 15 Temmuz'da eğitim vermek için orada bulunduğunu aktardı.



Akademinin tek amacının vatanına milletine bağımlı polisler yetiştirmek olduğunu dile getiren Çolak, 3 yıl içinde 45 binin üzerinde polisi teşkilata kazandırdıklarını, şu anda ise 25 bin öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini söyledi.



Programda, Şehit Güzel anısına sinevizyon gösterisi yapıldı. Şehit Güzel'in ailesine plaket takdim edildi.



Programa, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit aileleri ve polis adayları katıldı.