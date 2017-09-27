Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray, Erzincan ve Balıkesir'de daha önce meslekten ihraç edilen 20 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.