Aksaray merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 11 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 13 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray merkezli Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Konya'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.



Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.