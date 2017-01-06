AKOM'u işgal eden darbecilerin soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 şüpheli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 214 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden 5'i tutuklu 9'u da rütbeli olmak üzere 17 asker "şüpheli", olayda yaralanan 7 kişinin de aralarında bulunduğu 17 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.



İddianamede, tüm şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



İddianamede, ayrıca 4 tutuklu askerin, işgal sırasında 7 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 63 yıldan 105'er yıla kadar hapis, 11 şüpheli askerin ise işgal sırasında "kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla 1 yıldan dörder yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.



FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgilere yer verilen ve AKOM'u işgal eden şüphelilerin eylemlerinin anlatıldığı iddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onaylamasının ardından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Mahkeme heyetinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.