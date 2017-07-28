AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı

İstanbul'un Asya yakasındaki Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yaptı.



Kentin Asya yakasındaki Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla'da şiddetli yağış beklendiği ve yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı AKOM ekiplerinin bölgelerde tedbir aldığı belirtildi.



Bu arada, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtınada oluşan hasarlar giderilmeye çalışılıyor.



Şiddetli yağış nedeniyle çöken Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden yapılmaya başlandı.



Sağanak ve fırtına sonucu devrilen ağaçların kaldırılması, yol ve toplu taşıma alanlarında oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince, Çengelköy'deki Çınaraltı Meydanı'nda bulunan tarihi çınarın kurtarılması için de çalışmalara başlandı. Ağaç vinçlerle kaldırılarak restore edilecek.



