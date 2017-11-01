AKM'nin yerine opera binasını İstanbul'a kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı çok çok modern bir mimariyle, bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda yaptığı konuşmada "Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devletimiz tüm imkanlarıyla turizm sektörünün yanındadır." dedi.



