Akkuyu NGS, inşaat ve üretim lisansı için başvuruda bulundu

Akkuyu NGS Lisanslama ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Direktörü Tosun, "Akkuyu nükleer santral inşaat lisansı için 3 Mart'ta TAEK'e başvuruda bulunduk. 28 Şubat'ta da EPDK'ya elektrik üretimi için lisans başvurusu yaptık." dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Lisanslama ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Direktörü Kürşad Tosun, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu'nun inşaat lisansı için 3 Mart'ta Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) ve elektrik üretim lisansı için de 28 Şubat'ta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuruda bulunduklarını bildirdi.



Tosun, 4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'ndeki "Rusya Nükleer Deneyimi ve Akkuyu Projesi" başlıklı oturumda, Akkuyu nükleer santraline ilişkin bir sunum yaptı.



Santralin doğu limanıyla ilgili izinleri için başvuruda bulunduklarını ve sürecin devam ettiğini belirten Tosun, "16 farklı lokasyonda radyasyon izleme cihazları kurulacak. Bununla ilgili izin süreci de devam ediyor. İki acil durum yönetim merkezi kurulacak. Saha seçiminde TAEK ve AFAD'la beraber çalışmalar yürütüyoruz. Santraldeki işletme dönemi için binalar ve sosyal tesisler kurulacak. Ekonomik olarak baktığımız zaman stratejik yatırımlarla başvuru süreci en yakın zamanda başalayacak." ifadelerini kullandı.



Tosun, Akkuyu nükleer santralinin Türkiye'de bir ilk olduğunu dile getirerek, EPDK'dan elektrik üretim lisansı alabilmek için gerekli mevzuat değişikliklerine olan ihtiyacın geçen yıl haziranda tamamlandığını söyledi.



Akkuyu için çevresel etki değerlendirmesinin 2014 Aralık'ta alındığını anımsatan Tosun, "Enerji üretim ön lisansını 25 Haziran 2015'te EPDK'dan aldık. Akkuyu nükleer santral inşaat lisansı için 3 Mart'ta TAEK'e başvuruda bulunduk. 28 Şubat'ta da EPDK'ya elektrik üretimi için lisans başvurusu yaptık." dedi.



AKKUYU, DÜNYANIN İLK "YAP-SAHİP OL-İŞLET" MODELLİ NÜKLEER PROJESİ



Akkuyu Nükleer AŞ Kalite Kontrolü ve Endüstriyel Güvenlik Direktörü Igor Kogay da Akkuyu'nun dünyanın ilk "Yap-Sahip Ol-İşlet" yapısına sahip nükleer enerji santrali projesi olduğunu kaydederek, santralin dünyanın ilk 3+ nükleer santral örneği olacağını belirtti.



Kogay, sınırlı çalışma izninin alınmasının ardından santral inşaat lisansının da alınacağını dile getirerek, "Tüm bunların gelişimi, belgelerimizin onayına bağlı olarak başlayacak. Bu sene sınırlı çalışma izninin alınmasının ardından 2017'nin son çeyreğinde ilk beton atılacak." diye konuştu.



Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketiyle enerji satın alma sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Kogay, mühendislik tasarım çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığını söyledi.



Rus Devlet Şirketi Rosatom Merkezi Mesleki Gelişim Enstitüsü (CICE&T) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vladimir Artisyuk da Türkiye'nin, nükleer alanda çok büyük bir potansiyele sahip ülke olduğunu ifade ederek, merkezlerinin insan kaynakları gelişimine odaklandığını aktardı.



Artisyuk, insan kaynaklarından satın almaya ve güvenliğe kadar birçok alanda eğitim verdiklerini belirtti.