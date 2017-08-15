Akıncı Üssü davasının on birinci celsesi başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 11'inci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.



Duruşmada, dün savunması ve çapraz sorgusu tamamlanan sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'ye iddianame ve ek klasörlerde yer alan Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarından görüntüleri izlettirildi. Sanık Düzenli,143. Filo koridorunda görünen kişinin kendisi olup olmadığının tarafsız bilirkişilerce tespit edilmesini talep etti.



İçişleri Bakanlığının avukatının sorusu üzerine sanık Düzenli, HTS kayıtlarında Hırvatistan, Almanya, Rusya ve Suudi Arabistan ile görüştüğünün görüldüğünün belirtildiği ancak bu görüşmeleri kendisinin yapmadığını öne sürdü. Almanya'da bir tanıdığı bulunduğunu ancak diğer ülkelerde kimseyi tanımadığını belirten Düzenli, bazı sanıklarla 15 Temmuz'dan önceki 3 aylık süreçte yüzlerce görüşme yapmasının da çalışma performansı ve günlük mesaisine göre normal olduğunu kaydetti.