Akıncı Üssü davasında ikinci celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın ikinci celsesi başladı. Duruşmada sanık savunmaları alınacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın ikinci celsesi başladı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.



Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanık savunmalarının alınmasına başlanacak.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dünkü duruşma sonunda, savunması alınacak ilk sanıkların, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde oldukları belirlenen Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç olacağını bildirmişti.



