Akıncı Hava Üssü iddianamesi mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi.



Yüksel Kocaman, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, bir orgeneral, altı tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüphelinin bulunduğunu bildirdi.



Kocaman, 6 şüphelinin sivil yönetici, 4 kişinin de sivil şüpheli olduğu iddianamenin bir numaralı şüphelisinin terörist başı Fetullah Gülen, iki numaralı şüphelisinin Adil Öksüz, üç numaralı şüphelisinin Kemal Batmaz olduğunu kaydetti.



Yüksel Kocaman, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, 570 klasörden oluşan, 4 bin 658 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekillerinin şikayetçi olarak yer aldığını ifade etti.



Kocaman, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik iddianamenin, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini kapsadığını bildirdi.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.



İddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.