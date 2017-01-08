Akıncı, Guterres ile Kıbrıs müzakerelerini görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı aramasıyla gerçekleşen görüşmede, 1 Aralık mutabakatı çerçevesinde 5'li konferans ve Cenevre müzakere süreci ele alındı.



Yaklaşık 20 dakika süren telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres'e, Kıbrıs Türk tarafının 1 Aralık liderler mutabakatı çerçevesinde, 5'li konferansa katılmaya hazır olduğunu ve konferansın başarı ile sonuçlanması için gerekli çabayı ortaya koyacağını ifade etti.



- KOORDİNASYON TOPLANTISI BAŞLADI



Öte yandan, Cenevre'de BM heyetinin kaldığı otelde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in liderliğinde koordinasyon toplantısı başladı. Toplantıda İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın başlayacak ve 3 gün sürecek müzakereler ele alınıyor.



Söz konusu koordinasyon toplantısına BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide başkanlık ediyor.



BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ile Eide'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak müzakerelerde, tarafların 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunması bekleniyor.



Müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası (5'li) konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.



Liderler, kasım ayında yine İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında gerçekleştirilen zirvenin istenilen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek, müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.