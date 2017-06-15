Akın'a 77, Tekin'e 90 yıl istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza-İpek Holding'e ilişkin soruşturma tamamlanarak, 45 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca basın mensuplarıyla paylaşılan bilgi notuna göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı, Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanmak" "özel bölgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.



İddianamenin şüphelileri şunlar:



"Hamdi̇ Akın İpek, Cafer Teki̇n İpek, Melek İpek, Peli̇n Zengi̇ner, Osman Zengi̇ner, Nevi̇n İpek, Ebru İpek, Harun Eki̇nci̇, Şaban Yörüklü, Ali̇ Serdar Hasırcıoğlu, Hasan Burak Sertcan, Ayhan Yurttaş, İsmet Si̇vri̇oğlu, Özlem Özdemi̇r, Fi̇kret Şayan, Hüseyi̇n Erdem, Seli̇m Elmasoğlu, Mahi̇r Şermet, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu, Osman Aykaç, Serkan Karabulut, Hasan Bozkurt, Hasan Önal, Meti̇n Arslan, Ali̇ Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci̇ Bolat, Umut Gümüşkaya, Davut Karaman, Erkan Dursun, Hasan Varan, Hüsametti̇n Altıntaş, İsmet Hayretti̇n Toğay, Mevlüt Korkmaz, Oytun Ünal, Si̇nan Özden, Şevket Murat Aras, Ümi̇t Arı, Zeki̇ Baran Yeni̇gül, Zeki̇ Emre Özki̇şi̇, Selçuk Karataş, Ahmet Haşi̇m Kaya, Beyazıt Bacak, Önder Deli̇göz, Şaban Aksöyek."



TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU



İddianamede, şüpheliler Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Nevin İpek, Ebru İpek, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in işledikleri 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen terörizmin finansmanı suçu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'ndaki görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle, SPK tarafından düzenlenen raporda belirtilen 1,5 milyar lira tutarındaki mal varlıklarının halen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetiminde bulunan şirketlerdeki ortaklık paylarından başlamak üzere Türk Ceza Kanununun 55/2. maddesi gereğince müsaderesi talep edildi.



İddianamede, şüphelilerden Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer şüphelilerin ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması istendi.



Şüphelilerin vekilleri tarafından yapılan bazı şikayetlerle ilgili Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyım olarak görevlendirilen kişiler ile haklarında silahlı terör örgütüne üye oldukları yönünde yeterli delil elde edilemeyen iki şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



FETÖ soruşturmaları ile ilgili olarak CMK 133/1. maddesi gereğince ilk kayyım atamasının bu dosya kapsamında yapıldığı belirtilen iddianamede, Koza İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlere kayyım atanması ile FETÖ'nün mali açıdan çok büyük yara aldığı, ayrıca Holding bünyesinde Bugün TV ve Kanaltürk isimli televizyon kanallarının yönetimlerinin kayyımlara geçmesiyle FETÖ basın gücünün büyük bir bölümünü kaybettiği tespitleri yapıldı.



İddianamede, halen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan şirketlerin müsadere edilebilmesinin bu açıdan büyük önem taşıdığı vurgulanarak, bu amaçla gerekli tüm çalışmalar yapılarak ilgili yerlerden raporların tamamlanmasına büyük önem verildiği, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütülerek gerekli tüm delillerin toplanmasının ardından en kısa süre içerisinde iddianame düzenlendiği kaydedildi.



İddianamede, iş adamı Galip Öztürk, müşteki olarak yer alıyor.



KOZA-İPEK HOLDİNG'E İLİŞKİN SÜREÇ



Bilgi notuna göre soruşturma kapsamında 1 Eylül 2015 tarihinde şüpheli Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ile Hamdi Akın İpek'in ikametgahında arama yapıldı. Aramada el konulan tüm kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde bilirkişi heyeti incelemeleri neticesi düzenlenen rapor doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyım atandı.



674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19/1. maddesi gereğince holding bünyesinde bulunan ve kayyım idaresinde olan şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan aramalarda elde edilen tüm suç deliller, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderildi. Sermayesinin bir bölümü halka açık olan şirketler yönünden yapılan incelemeler sonucunda SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca ise 7 ayrı suç raporu düzenlendi.



Şüphelilerce yapılan bağışlar ve harcamaların terörizmin finansmanı suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik MASAK da üç ayrı rapor düzenledi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtların incelenmesi için de bilirkişi heyeti görevlendirildi. Dosya kapsamında düzenlenen bütün raporlar, tanık beyanları ve toplanan delillerin değerlendirilmesi neticesinde, holding bünyesindeki şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 şüpheli hakkında dava açıldı.



Holding bünyesinde kayyum atanan şirketler halen TMSF'nin görevlendirdiği yönetim kurulunca idare ediliyor.