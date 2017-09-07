Akın Öztürk'ün damadı Karakuş'un çapraz sorgusu tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, eski Yüksek Askeri Şura Üyesi Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un çapraz sorgusu tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, eski 141. Filo Komutanı Karakuş, müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.



Sanık avukatlarından Halil Acar'ın sorularına cevap vermekten kaçınan Karakuş, soruların yoruma dayalı olduğunu öne sürdü.



Sanık avukatlarından Fatma Çiftlik de Karakuş'a darbe girişimi kursiyer ve kadrolu pilotlara yaptığı toplantının mahiyetini sordu. Kursiyer ve kadrolu pilotlarla yaptığı toplantıdan önce terörle mücadele harekatı yapılacağı bilgisinin geldiğini ileri süren Karakuş, pilotlara kendilerini geliştirmeleri için uyarılarda bulunduğunu tekrarladı.



Avukat Çiftlik, bazı sanıkların ifadelerinde Karakuş'un kursiyerlere silah verdiğini belirtmesini hatırlatması üzerine Karakuş, kimseye silah vermediğini savunarak ifadeleri yalanladı.



Darbe girişimi gecesi kursiyerlerle toplantı yapacağı için "içecekleri doldurun" talimatını verdiğini savunan Karakuş, 48 kursiyerle yapacağı toplantı için mevcut içeceklerin yetmeyeceği için böyle bir talimat verdiğini öne sürdü.



Darbe girişiminde derdest edilen hiç kimseyi görmediğini öne süren Karakuş, bazı sanıkların ifadelerinde Karakuş'un kendilerine 15 Temmuz gecesinde 141. Filo'ya bazı misafirlerin geleceğini söylediğini hatırlatan avukat Çiftlik'in sorusu üzerine böyle bir talimat vermediğini ileri sürdü.



İddianamede üzerine atılı suçlamalarda Karakuş ile görüştüğünün geçtiğini belirten sanık Abdurrahman Aslan da Karakuş'a, darbe gecesi kendisiyle görüşüp görüşmediğini sordu. Karakuş da Aslan ile görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını söyledi.



Karakuş, duruşma savcısının "İddia ettiğiniz gibi darbe girişimine katılmadığınız varsayalım. Peki, sabaha kadar kulede ne yaptınız?" sorusuna, "Kaos vardı, ona rağmen piste araç koymayı önerdim. Ancak şoför olmadığını söylediler." cevabını vermekle yetindi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da "Kuleye gelen silahlı, maskeli askerleri gördüğünüzde üssü koruyan güvenlik taburundan neden destek istemediniz?" diye sordu. Akıncı Üssünde dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı bir güvenlik komutanlığının olduğunu belirten Karakuş, "Ama bunların kuleye gelecek durumda olup olmadıkları bilmiyordum, aklıma gelmedi. Aklıma gelmediği için aramadım." iddiasında bulundu.



Karakuş'un savunmasının tamamlanmasının ardından şehit ve gazilerin kanlarının itfaiye aracıyla yıkanması talimatı verdiği belirlenen sanık eski binbaşı Murat Bicil'in savunmasına geçildi.