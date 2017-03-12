"Akif, 100 yıl önce Batı'yı dile getirmişti"

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Mehmet Akif, 'Tek dişi kalmış canavar' olarak nitelendirdiği bu güruhu, bu kahraman ve asil milletin hiç korkmadan kale almaması gerektiğini yaklaşık 100 yıl önce dile getirmişti." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Kendilerince çoğulcu, hümanist Almanya ve Hollanda'nın tutumlarını gördük. Aslında Mehmet Akif, 'Tek dişi kalmış canavar' olarak nitelendirdiği bu güruhu, bu kahraman ve asil milletin hiç korkmadan kale almaması gerektiğini yaklaşık 100 yıl önce dile getirmişti." dedi.



TYB tarafından Tacettin Dergahı önünde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.



Arıcan, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın 96 yıl önce zorluklarla yazıldığına dikkati çekerek "Tüm dünyaya, aradan 100 yıla yakın zaman geçmiş olsa bile 'Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var / Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? / Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' diye haykıracağız." dedi.



Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı 96 yıl önce asil ve kahraman Türk milletinin ruh halini, duygu ve düşüncelerini tüm samimiyetiyle ve ihsanıyla Tacettin Dergahı'ndaki evinde kaleme aldığını aktaran Arıcan, şöyle devam etti:



"Kur'an şairimiz Mehmet Akif, bir feraset ehli olarak sözde medeni Batı'nın ne kadar zavallı olduğunu 100 sene önce görmüştür. Daha dün sözde medeni ve insan hakları haramileri, demokrasi havarileri, kendilerince çoğulcu, hümanist Almanya ve Hollanda'nın tutumlarını gördük. Aslında Mehmet Akif, 'Tek dişi kalmış canavar' olarak nitelendirdiği bu güruhu, bu kahraman ve asil milletin hiç korkmadan kale almaması gerektiğini yaklaşık 100 yıl önce dile getirmişti. Kaderin garip cilvesidir ki tarih tekerrür ediyor. Ülkemiz hem beka mücadelesi veriyor, istiklal, istikbal ve istikrarına sahip çıkmaya çalışıyor. Bir yandan da sözde medeni, tek dişi kalmış, Hakk'ın ve hakikatin düşmanı, cahil yani azgın, kibirli ve intikamcı dünya yine dört bir koldan saldırıyor. Dün akşam Hollanda'nın bu küstah tavrını gördük, telin ediyor ve kınıyoruz."



Türkiye'nin hain düşmanları ve destekçilerinin 15 Temmuz darbe girişiminde gerçek yüzlerini gösterdiğini ifade eden Arıcan, şunları söyledi:



"Bu hainlerin uzantıları çalışmalarına devam ettikçe bu millet de onlara cevabını verecektir. İstiklal, istikbal ve istikrar, İstiklal Marşı'mızın en temel ruhudur. Her renkten, dinden, inançtan ve kültürden vatandaşımızın ortak mutabakat metni olarak hepimizin esin ve ilham kaynağıdır ve böyle olmaya devam edecektir. İstiklal Marşı'mız etrafında birleşeceğiz ve büyümeye devam edeceğiz. Allah bu millete tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın."



- "İSTİKLAL MARŞI'NI DİNİN SON YURDU TÜRKİYE'Yİ AYAKTA TUTMAK İÇİN YAZDI"



TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan ise İstiklal Marşı'nın yeryüzünde benzeri olmadığını belirterek şunları kaydetti:



"Bazı ülkelerin marşlarının sözü yok, sadece bir müzikten ibaret ve bazı ülkelerin marşları da ıvır zıvır sözlerle doludur ama İstiklal Marşı başlı başına 100 yılı aşıp bugüne ulaşan gerçek bir milli mutabakat metnidir. Biz, bu marşta mutabık kaldığımız kadar hiçbir şeyde mutabık olmadık. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı dinin son yurdu olarak gördüğü Türkiye topraklarını ayakta tutmak için yazdı."