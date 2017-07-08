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08 Temmuz 2017 14:27 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2017 14:29

Akhisar, Lopes'in bonservisini aldı

Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Portekizli Miguel Lopes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Akhisar, Lopes'in bonservisini aldı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak oynayan Lopes'in Sporting Lisbon'dan transfer edilerek oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Akhisar Belediyespor formasıyla 31 lig maçına çıkan Portekizli futbolcu 3 gollük performans sergiledi.

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