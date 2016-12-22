Akhisar Belediyespor, Larsson'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'la yollarını ayıran Daniel Larsson'la anlaştı.

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Larsson'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İmza törenine kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel ve İbrahim Evren Acar'ın katıldığı belirtildi.



2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olan İsveçli 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Gaziantepspor'da kupada ve ligde 52 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA