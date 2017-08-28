Akhisar Belediyespor evinde galip
Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
21. dakikada Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Olcan Adın’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
45. dakikada maçtaki ikinci sarı kartını gören Akhisar Belediyesporlu Mustafa Yumlu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARI BİRAZDAN...