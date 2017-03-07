Akhisar Belediyespor deplasmanda 'yok'

Spor Toto Süper Lig'de son 5 dış saha maçını kazanamayan Ege temsilcisi, bu müsabakalarda sadece 1 puan aldı.

Geride kalan haftada Gençlerbirliği karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Akhisar Belediyespor, deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü. Dış sahada en son galibiyetini Gaziantepspor karşısında 2-1'lik skorla elde eden Ege temsilcisi, daha sonra dış sahada Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Kardemir Karabükspor'a 1-0, Galatasaray'a 6-0, Beşiktaş'a 3-1 ve Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu.



Deplasmanda oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan Akhisar Belediyespor, şimdiye kadar dış sahada 10, evinde ise 17 puan topladı.



Haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlayan Ege temsilcisi, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 7 puan önünde yer alıyor.



Ligde 13 Mart Pazartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak Akhisar Belediyespor'da devre arasında bordo-mavili ekipten transfer edilen Mustafa Yumlu kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.