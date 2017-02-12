Akhisar Belediye tek golle galip

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

18. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.



19. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla ceza alanına giren Saadane, kaleciyle karşıya kaldı, Bora Körk yatarak topun sahibi oldu.



38. dakikada Özgür Çek'in sol kanattan yaptığı ortada Kweuke, topu Dhurgham İsmail'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Topu takip eden Kweuke'nin kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Bora'da kaldı.



Müsabakanın ilk yarısını Akhisar Belediyespor 1-0 önde bitirdi.

64. dakikada Özgür Çek'in sağ kanattan yaptığı ortada Jantscher'in kafa vuruşunda kaleci Bora topu uzaklaştırdı.



65. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Cikalleshi'nin pasıyla topla buluşan Özer Hurmacı'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.



75. dakikada sol kanattan Jantscher'in kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Bora topu önledi.



77. dakikada hızlı gelişen Akhisar Belediyespor atağında topla buluşan Cikalleshi, ceza alanı sağ çaprazından kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Müsabakayı Akhisar Belediyespor 1-0 galip bitirdi.



Karşılaşmanın 6. dakikasında Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0





Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz



Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Sissoko, Custodio (Dk. 51 Adu), Olcan Adın, Özer Hurmacı (Dk. 84 Onur Ayık), Vaz Te (Dk. 61 Cikallleshi)



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Petrucci, Ümit Kurt, Oboabona, Dhurgham İsmail (Dk. 56 Igiebor), Mehmet Akyüz, Jantscher (Dk. 76 Edomwonyi), Saadane (Dk. 31 Oğulcan Çağlayan), Özgür Çek, Recep Niyaz, Kweuke



Gol: Dk. 6 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Kweuke, Dk. 43 Ümit Kurt (Çaykur Rizespor), Dk. 78 Miguel Lopes, Dk. 90+4 Bora Körk (Akhisar Belediyespor)