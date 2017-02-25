Akhisar Antalya'yı eli boş gönderdi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
24. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattaki Danilo'nun pasında topu kontrol eden Ömer Bayram, ön direğe ortasını yaptı. Ceza sahasındaki Özer Hurmacı'nın bekletmeden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
34. dakikada ceza sahasındaki Mbilla'nın içeriye ortasında Eto'o'nun gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Akhisar Belediyespor, farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Aykut Çeviker, ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 2-0
55. dakikada Akhisar Belediyespor skoru 3-0'a getirdi. Cikalleshi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Miguel Lopes, meşin yuvarlağı ön direğe ortaladı. Altıpas üzerinde topa ayak koyan Özer, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Özer Hurmacı (Dk. 83 Bokila), Aykut Çeviker, Soner Aydoğdu, Miguel Lopes, Ömer Bayram, Sissoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın (Dk. 90 Muğdat Çelik), Cikalleshi (Dk. 73 Vaz Te), Caner Osmanpaşa
Antalyaspor: Fornezzi, Diego, Sakıb Aytaç, Celustka, Zeki Yıldırım, Charles (Dk. 53 El Kabir), Chico, Danilo, Eto'o (Dk. 71 Sandro), Deniz Kadah, Mbilla (Dk. 53 Serdar Özkan)
Goller: Dk. 24 ve 55 Özer Hurmacı, Dk. 49 Aykut Çeviker (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Dk. 66 Eto'o, Dk. 81 El Kabir (Antalyaspor)