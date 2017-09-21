Akdeniz'de fırtına uyarısı

Akdeniz'de, Kaş-Kumluca arasında fırtına beklendiği bildirildi.

Akdeniz'de, Kaş-Kumluca arasında fırtına beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın parçalı az bulutlu hava bekleniyor.



Hava sıcaklığı sahilde değişmeyecek, iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta, Antalya civarında zaman zaman kuvvetlice esecek.



Denizlerde ise Kaş-Kumluca arasında fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği ve dalga yüksekliğinin 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.



Yetkililer, balıkçıların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.