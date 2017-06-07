Akdeniz'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına operasyon

Türk polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarında operasyon yaptığı Kongo bayraklı gemide 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

Türk polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarında operasyon yaptığı Kongo bayraklı gemide 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen Kongo bandıralı ticari bir geminin Süveyş Kanalı açıklarında seyrettiğini belirledi. Ekipler, mürettebatının tamamı Türk olan gemideki uyuşturucunun Türkiye'ye getirileceği bilgisine de ulaştı.Uluslararası sözleşmeler gereği, "Commander Tide" isimli bu gemi ve mürettebatının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek sağlandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri ortak operasyonu Süveyş Kanalı açıklarından başlattı.



Uluslararası sulardaki operasyon, geminin 9 kişilik mürettebatıyla 2 Haziran gecesi alınıp yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirilmesiyle sona erdi.



UYUŞTURUCUYU GİZLİ BÖLÜMLERDE SAKLAMIŞLAR



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemide yaptığı aramalarda "zula" tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarılarak, bölmelerden birinde 40 çuvalda 25'erli paketlerde olmak üzere toplam 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi. Bunun, Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtildi.



Gözaltına alınarak Muğla Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Operasyonun, 22 Mayıs 2016 tarihinde Akdeniz'de düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu Er Alper Al anısına ithaf edildiği kaydedildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünün gerek ülke sınırları içinde gerekse uluslararası alanda narkotik madde ticaretine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.